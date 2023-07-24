Merakla beklenen PlayStation Project Q'nun görüntüleri sızdırıldı. PlayStation'ın heyecanla beklenen yeni el konsolu Project Q cihazının görüntüleri ortaya çıktı.

Kasım ayında tanıtımı yapılması beklenen PlayStation Project Q'nun görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerin yanı sıra cihazın bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre Project Q, Android işletim sistemi üzerinde çalışacak. Görüntülerden yola çıkılarak cihazın ortada 8 inçlik dokunmatik ekranla ikiye bölündüğü ve iki tarafa da bağlı bir DualSense denetleyicisi ile çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

4 saatlik bir pil ömrü olduğu öğrenilen cihazın hoparlör ve jak girişi görülüyor. Buna göre 1080p 60fps'e kadar desteklediğini de belirtelim. Cihazın Android veya Linux tabanlı bir işletim sistemi ile çalışacağını ekleyelim.

Sony'nin Project Q el cihazı bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. En çok merak edilen konu ise Project Q'nun fiyatının ne olacağı. Henüz Project Q'nun fiyatına dair tahmin bile yürütülemiyor diyebiliriz. Türkiye'de ise dolar kuruna bağlı olarak fiyatının açıklandığı tarihe kadar değişkenlik göstereceği bekleniyor.