Ubisoft, aktif olmayan hesapları kapattığını duyurdu. Buna göre o hesaplarda satın alınan oyunlar da silinmiş olacak!

Ubisoft, aktif olmayani kullanılmayan, hesaplarına düzenli olarak giriş yapılmayan oyuncuların hesaplarının satın aldıkları oyunlarla birlikte silineceğini açıkladı.

Oyun devi Ubisoft, Twitter hesabından hesaplarına düzenli şekilde giriş yapmayan kullanıcıların hesaplarını satın aldıkları Ubisoft oyunlarıyla beraber sileceğini duyurdu. Hesaplar 30 gün içinde kalıcı olarak silinecek.

Ubisoft, 30 gün içinde heasplarına girecek oyuncular için ise hesaba tekrar giriş yapılması durumunda hesabın kapatılmayacağını da belirtti.

Sosyal medya da ise Ubisoft'un bu kararına oyuncular tepki verdi. Hatta kullanıcılar Ubisoft'un yapmış olduğu bu durumun yasaya aykırı olduğunu, satın alınan oyunları silemeyeceğini söyleyerek ubisoft'un Twitter hesabına tepki yağdırdı.