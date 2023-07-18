Gamerlara müjdeli haber geldi. Oyun sevdalıları için teknoloji tüm nimetlerini sergiliyor. Efsane oyun serisi Assassin’s Creed Mirage eski hayranlarını kendine çekmek için efsane bir yatırım yaptı. OWO ile geliştirilen bir gömlek artık oyun oynarken yediğinizde dayakları hissetmenizi sağlayacak!

Ubisoft, oyun dünyasında bir ilke imza atarak OWO teknolojisiyle geliştirilen bir gömlek üretti. Bu gömleği oyun oynarken giydiğinizde artık oyun içinde yönlendirdiğiniz kahramanınızın aldığı tüm darbeleri hissedeceksiniz.

Assassin’s Creed serisini yeni versiyonları ile köklerinden ayırdığı için sürekli olarak eleştiri alan Ubisoft, hayranlarının gönlünü almak için teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Assassin’s Creed Mirage’ı tanıtan Ubisoft, oyunu iliklerine kadar hissettirmek için adından söz ettirecek ve oyun dünyasında bir ilk olacak ürünü tanıttı.

OWO tarafından geliştirilen bir gömlek tasarlayan Ubisoft, oyunculara, oyun içerisindeki yaşananları hissettirmeyi amaçlıyor. Oyunu oynarken gömleği giyecek olan oyuncular, kahramanlarının karıştığı kavgalarıda aldığı darbelerin yanı sıra rüzgarları da hissedebilecek. Peki bu gömlek ne kadara satılacak?

Bir ilk olan bu gömlek, 499 Euro'ya satışa çıkacak. Assassin’s Creed versiyonu için sadece 2000 adet üretilen gömleğin fiyatının önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.