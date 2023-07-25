Epic Games'in yaz indirimleri başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi? İşte Epic Games'te yüzde 70'in üzerinde indirim alan oyunlar!

Her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, yaz indirimlerine de başladı! Peki hangi oyunlar yaz indirimiine girdi?

Epic Games'te yaz indirimleri kapsamında bazı oyunlarda yüzde 70 ve üzeri indirim yapıldı. Örneğin 1.199,99 TL olan Need for Speed Unbound, yüzde 70 indirimle 359,99 TL'ye kadar düştü.

İşte önce çıkan indirime giren oyunlar;

Far Cry

Far Cry 6 yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174.75 TL'ye kadar indi.

Battlefield 2042

179.99 TL

Sid Meier's Civilization VI

21.90 TL

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

343.20 TL

Dead by Daylight

49.50 TL

Dead Island 2

321.75 TL

Need for Speed Unbound

359,99 TL