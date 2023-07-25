Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam'de heyecanla beklenen Gizlilik Festivali İndirimleri başladı. Onlarca oyun çok uygun fiyata indirildi. Peki ama hangi oyunları indirimli alabilirsiniz?

Dünyanın en büyük oyun mağazalarından biri oan Steam‘de Gizlilik Festivali İndirimleri başladı. Bu festivalde amaç temelinde gizlilik olan pek çok oyunun indirime girmesi. İşte o oyunlar!

Steam Gizlilik Festivali İndirimleri'ni heyecanla bekleyenlere müjdeli haber geldi. Bu festival kapsamında teması gizlilik olan oyunlar çok uygun fiyata indirildi. Örneğin Thief Simulator, yüzde 85 oranında indirimle 190 TL‘den 28,50 TL‘ye düştü.

İşte Steam Gizlilik Festivali İndirimli Oyunlar Listesi;