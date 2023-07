Sony ve Microsoft, popüler oyun serisi Call of Duty'nin PlayStation platformunda var olmasının devam edeceğini açıkladı.

2003 yılından beri dünyada en çok oynan oyunlar arasında olan Call of Duty için beklenen karar çıktı anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmayla, her iki şirket de oyun endüstrisindeki güçlerini pekiştirmeyi hedefliyor. Antlaşmaya göre Sony, PlayStation kullanıcılarına Call of Duty oyunlarını sunmaya devam ederken, Microsoft da, Xbox tabanını genişletecek.

GELECEK ANLAŞMALAR İÇİN ÖNCÜ OLDU

Sony ve Microsoft arasında yapılan bu anlaşma oyun sektöründeki geelcekteki işbirlikleri için şimdiden yön belirleyici oldu.

Oyuncuların merakla beklediği detaylar arasında oyun içi içeriklerin ve güncellemelerin nasıl işleneceği, platformlar arasında çok oyunculu oyunun mümkün olup olmadığı ve diğer oyun içi avantajlar yer almaktadır. Sony ve Microsoft'un yakın gelecekte bu konularda daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Anlaşmaya dair henüz detaylar açıklanmasada en önemli gelişme hem PlayStation hem de Xbox oyuncularının kendi platformlarında Call of Duty oyununu oynayabilecek olması.