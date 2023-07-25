Çin merkezli HUAWEI, çalışanlar için özel olarak ürettiği yeni amiral gemisi modeli HUAWEI MatePad Air'i piyasaya çıkardı.

HUAWEI'nin bu çok konuşulacak olan MatePad Air'in yüzeyi, geleneksel cam elyaftan oluşuyor. Klavyesiz tak çıkar klavye takılan bu tablet 6,4 mm kalınlığında ve 508 g ağırlığında. 2800 x 1840 piksel çözünürlüğüne, 144 Hz yenileme hızına sahip 11,5 inç ekranın imza özelliği tabletin çıkarılabilir bir klavyesi olması.

İşletim sistemi HarmonyOS 3.1 olan tabletin, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Grafik işlemcisi Adreno 660 olan cihazın 8 GB ramı bulunuyor. Bataryası ise 8300 mAh kapasiteli 10V şarj desteği sunuyor.

PEKİ HUAWEI MATEPAD AIR'İN FİYATI NE KADAR?

Peki Huawei MatePad Air'in fiyatı ne kadar?

Türkiye için belirlenne fiyat şu anlık 12.999 TL. Dolar kurunun artmasıyla fiyatın değişmesini göz önünde bulundurmakta fayda var.