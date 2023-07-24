PERŞEMBEYE KADAR DİKKAT!

Hava sıcaklıkları giderek yükselirken ülke genelinde yangın ihtimali artıyor. Çöl sıcakları ülkenin genelinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken Muğla,Antalya,İzmir,Ankara ve Denizli gibi bölgelerde oldukça hissediliyor.



METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalarda hava sıcakları İzmir’de 42 dereceyi aşacak. Haftalık hava durumu değerlendirmesine göre Çarşamba günü, haftanın en sıcak günü olacak ve Çarşamba gününün ardından havalar biraz serinleyecek.

