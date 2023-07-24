Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını  çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

YANGIN SÜRÜYOR

 Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesine yöneldi. Kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

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TAHLİYE EDİLİYOR

Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları devam ettiği öğrenildi . Yangında dumandan etkilenen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.