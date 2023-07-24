Gün geçmiyor ki dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklenmesin. Son olarak uygulamalara, oyunlara yaptığınız Google yorumları ile dolandırılma yöntemi de ortaya çıktı.

Türkiye’de özel verilerimizin sızdırılması ile son günlerde WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramaları ve mesajları ile uğraşırken bir yeni dolandırma yöntemi daha ortaya çıktı. Google ya da benzer bir marka ismi kullanarak dolandırılabilirsiniz!

Son günlerde Whastapp üzerinden gelen Hindistan, Pakistan gibi alan kodlu arama ve mesajlar Google, Youtube gibi büyük şirketlerinin isimlerini geçirek dolandırma yöntemi geliştirdi. Buna göre dolandırıcılar, bu şirketlerde çalıştıklarını söyleyerek sizden yorum yapmanızı ve bunun kaarşılığında da size para vereceklerini vaad ediyor.

Mesajlarda "Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek" gibi basit işlemlerle sizi cezbederek daha sonra ise "Paranızı alabilmek için bize ödeme yapmanız lazım" uyarısı geliyor. Ya da size bu görev öncesi bir link ve form atarak oraya tıklamanız isteniyor. Ve dolandırıcılık süreci böylelikle başlıyor.

Uzmanlar konuyla ilgili olarak hiç bir mesajın dikkate alınmaması gerektiğini hatta büyük şirketlerden gediğini sandığınız bağlantılarını kontrol etmeniz gerektiğinin altını çiziyor.