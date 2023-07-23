Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarını sinirlendirecek yeni bir güncelleme daha duyruldu. Twitter’ı satın aldığından beri platformu amacından uzaklaştıran ve kullanıcıları kendisine düşman eden milyarder Elon Musk hız kesmeden yeniliklerine devam ediyor.

Tüm eleştirilere rağmen Twitter‘daki güncellemelerine devam eden Elon Musk, yeni bir güncelleme daha duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda getirdiği limit sınırı ile tüm dünyada eleştiri alan Musk, şimdide mesajlaşma için yeni bir güncelleme daha getirdi. Yine geçtiğimiz haftalarda getirdiği Blue abonesi olmayanlara ve takipleşmeyenlere mesaj atamama güncellemesi sonrası şimdi de günlük mesaj sınırı geliyor. Buna göre Twitter’da artık günlük mesaj sınırı olacak.

Blue aboneliği bulunmayan kullanıcılar artık mesajı sınırlı sayıda atabilecek. Elon Musk, Twitter’da herkese Blue aboneliği aldırmakta kararlı görünüyor. Twitter yaptığı bu son güncellemeyi ise "mesajlarda spamı azaltmak için bu değişikliği yapmak istiyouruz" diyerek bir sebep sunarak tepkileri azaltmayı planlıyor.

Peki Twitter Blue aboneliğine kadar?

Twitter Blue, hesabınıza mavi tik veren ve Elon Musk'ın düzenlemelerinden bir nebze kaçabileceğiniz ücretli bir aylık aboneliktir. Abonelik ücreti Türkiye’de aylık 209 TL yıllık olarak ise 2199 TL’dir.