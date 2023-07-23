Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere çok fazla sayıda kalemde destek ödemesi sağlanmakta. Devlet çocuğu olan hanelere ve özellikle de kadınlara desteğini sürdürmekte iken Aile Bakanlığı tarafından verilen son dakika müjdede ev hanımlarının ayaklarını yerden keseceğe benziyor. Ev hanımlarına PTT tarafından 1000 TL'lik destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara 1000 TL destek ödemesi sunulurken, kadınlara 1000 TL destek başvuru şartları ve detayları merakla araştırılıyor. Ev hanımlarına 1000 TL yardım başvurusu sadece eşi vefat etmiş, dul kalmış ya da boşanmış kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu destekten faydalanabilmek için ise bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına başvuru yapmak yeterli olurken Sadece kimlik kartının yanınızda olması da yetiyor. İşte detaylar...

Ev hanımlarına 1000 TL destek başvuruları

Devlet ev hanımlarının her daim yanında olduğunu, sağladığı destekler ile ispatlamakta . Herhangi bir geliri olmayan kadının bu yardımdan faydalanabilmesi için başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta iken başvurunun sonuçları da e-devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Öte yandan herhangi bir sigortalı işte çalışmayan ve geliri olmayan kadınlara da birçok destek sunulmaktadır.

Ölen sigortalının ya da emeklinin Geride kalan hak sahipleri tarafından aldığı maaşlardan ilki dul maaşı olarak bilinmektedir. Geliri kendi geçimini idame ettiremeyen 65 yaş üzerindeki kadınlara da İhtiyarlık aylığı bağlanabilmektedir. 65 yaş aylığı adı altında ödenen destekten faydalanmak için kadınların Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması gerekmektedir. Maaş ve nafaka gibi ödemeleri alan kadın 65 yaş aylığından faydalanamamaktadır. Öte yandan hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Başvuru yapmak için ise kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına kimlik ile ibraz etmek zorunludur. Başka bir kadına destek ödemesi de muhtaçlık aylığı olarak bilinmektedir yüz binlerce kadın her sene bu destek ödemesinden faydalanmaktadır

Muhtaçlık aylığı başvurusu nereye yapılır

Eşi vefat eden ve herhangi bir geliri olmayan ve eşinin vefat etmesinden önce boşanmamış olması durumunda kadına muhtaçlık aylığı bağlanabilmektedir. Hane başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte biri olması koşulu ile 2 ayda bir 1000 TL destek ödemesi yapılmaktadır.