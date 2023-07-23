Resmi gazetede gece yarısı ilaç fiyatlarına yüzde 30,5 zam haberi geldi. İlaç fiyatları 23 temmuz 2023 tarihinde itibaren %30,5 zamlı olarak satılacak.

Son dakika ilaç fiyatlarına %30,5 zam!

23 temmuz 2023 pazar günü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir" diyerek yayınlanan karara göre "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak türk lirası cinsinden 1 avrı deperi, 2023 yılı Temmuz ayında 30,5 oranında artırılarak 14,0387 tl olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fikrasinda yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanamaz açıklaması geldi.

İlaç fiyatları bugün itibariyle %30,5 olarak zamlı satılacak.

Resmi gazete karar sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuruna %30 zam geldi." açıklaması daha net bir açıklama oldu.