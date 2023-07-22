Bu artış, asgari ücret ve memur maaşlarının önemli parametreler olarak değerlendirildiği bu destek programının daha kapsayıcı ve etkin olmasına katkı sağlayacak.

SED ödemeleri, toplumun dezavantajlı kesimlerinde yaşayan çocuklara ve ailelere yönelik yapılan bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında, bakım tedbiri alınan çocuklar, ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç çocuklar ve hastalık ya da kaza geçiren ebeveynlerin çocukları başvuru yapabilmektedir.

SED başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müdürlükler aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvurular sırasında T.C. kimlik numarasını içeren beyan ve gerekli evraklar, sağlık raporu, öğrenci belgesi, meslek başvuru belgeleri gibi bilgilerin sunulması gerekmektedir.

Yapılan artışla birlikte SED ödemeleri şu şekilde güncellenmiştir:

Okul öncesi çocuklar için ödenen destek miktarı, önceden 2059 TL iken, yeni dönemde 2421 TL'ye yükselmiştir.

İlköğretim çağındaki çocuklar, önceden 3090 TL alırken, bu miktar 3632 TL'ye yükseltilmiştir.

Ortaokul çağındaki çocuklar, önceden 3295 TL alırken, yeni dönemde 3874 TL almaya başlamışlardır.

Ortaokul çağında olup okula devam etmeyen çocuklar için ödenen destek miktarı önceden 2059 TL iken, yeni dönemde 2421 TL olmuştur.

Yükseköğretim düzeyindeki çocuklar için yapılan ödeme miktarı, önceden 3078 TL iken, yeni dönemde 4358 TL olmuştur.

Muhtaç olan gençlerle alakalı yapılan diğer yardım miktarı ise önceden 1648 TL iken, bu dönemde 1937 TL olarak güncellenmiştir.

Bu artışlarla birlikte SED ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere daha kapsamlı bir destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak SED ödemelerine başvurmak için bazı gerekli şartların da karşılanması gerekmektedir. Öncelikle, başvuruyu yapacak ebeveynin bir işte çalışmaması gerekmektedir ve hane içerisinde kişi başına düşen net gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması şartı bulunmaktadır. Net asgari ücretin belirlendiği düzey üzerinde ev veya gayrimenkul sahibi olan aileler, bu destekten yararlanamamaktadır.

Koruyucu aileler, bu program kapsamında özel bir öneme sahiptir ve yapılan artışla birlikte destek miktarları yüzde 17.55 oranında artırılmıştır. Önceden 4853 TL olan yardım miktarı, 5704 TL'ye yükselmiştir. Toplamda 165 bin 201 çocuğun bu destekten faydalandığı ve toplamda 584 milyon 118 bin 187 TL'nin bu amaçla kullanıldığı belirtilmiştir.

Bu güncelleme ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, daha fazla aile ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal yardım alanında önemli bir adım atmış ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik etkili bir destek programı haline gelmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür programları ile sosyal devlet anlayışını güçlendirerek vatandaşlarının refahını artırmayı hedeflemektedir.

