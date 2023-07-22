Tapu sahipleri dikkat… Gayrimenkul fiyatları artmaya devam ederken yatırımcılar da yavaş yavaş yeniden konut yatırımı yapmaya yöneliyor. Ancak tapu sahipleri için çok önemli uyarı geldi. Hemen tapunuzu çıkarıp kontrol edin. Eğer bu ibare varsa eviniz elden gidebilir.

Koronavirüs Pandemisinin başlamasıyla birlikte gayrimenkul fiyatları resmen rekor üstüne rekor kırıyor. Bu durumda da yatırımcılar gayrimenkul yatırımı yapmaya yöneliyor. Ancak tapu sahipleri için çok önemli uyarı geldi. Tapuda bulunan bir ibare yatırımcının evine mahal olabiliyor. Tapuda yer alan o detaya mutlaka dikkat edin. Yoksa 100.000 Türk Lirası bir anda 10.000 TL’ye dönebilir. Özellikle tapu işlemleri sırasında gözden kaçan o detay sonrasında ev sahiplerinin başını yakıyor.

BU TUZAĞI SAKIN DÜŞMEYİN

Bir gayrimenkulün kime ait olduğunu belirlemek üzere verilen belge tapu deniyor. Tapu, sadece bir kişiye ait olabileceği gibi hisseli olarak da birden fazla kişiye verilebiliyor. Tapu ve kadastro müdürlüğü, gayrimenkul alım satım işlemlerinden sorumlu kamu dairesi olarak yapılan her satışı kayıt altına alıyor.

Son yıllarda gayrimenkulde yaşanan fahiş fiyat artışı nedeniyle yatırımcılar bu alana yönelmeye başladı. Ancak gayrimenkul sektörü fiyat artışı nedeniyle bir yandan da dolandırıcılar için açık hedef haline geldi. Bu sebeple gayrimenkul almak isteyen yatırımcıları tapu üzerinde yer alan bazı ibarelere dikkatli bakmaları gerekiyor.

BU İBAREYE DİKKAT EDİN

Eğer bir ev satın almaya karar verdiyseniz mutlaka tapu üzerinde yer alan ibarelere dikkat etmeniz de fayda var. Eğer bir tapuda ipotekli ibaresi bulunuyorsa alım yaparken tedbirli olmanız gerekir. Çünkü ipotekli tapu, ipoteği koyan kişinin satış ve devir hakkı olduğunu göstermektedir.

Tapuya ipotek alacağını tahsil etmeyen kurum kişi ya da banka tarafından konulmuş olabilir. Bu durumda satın aldığınız gayrimenkulü bir anda elinizden gidebilir. Eğer aldığınız evi kaybetmek istemiyorsanız mutlaka tapu ve kadastro müdürlüğünden tapu kayıtlarını kontrol ettirmeye ihmal etmeyin.