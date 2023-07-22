Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığının yardım ve destek ödemeleri yeni dönemde de aralıksız olarak devam ediyor. Bakanlık herkese uygun bir yardım seçeneğin sunarken yeni müjde az önce geldi. 18 yaş üstü her bireye aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından 15.000 TL yardım ve destek ödemesi verilecek. Aile bakanlığı Sosyal yardım fırsatlarından faydalanmak isteyenler için başvuru koşullarını duyurdu. Vakit kaybetmeden başvuru yapın 15.000 TL nakdi destek fırsatını sizde yakalayın.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bakanlık aracılığı ile sunulan sosyal yardım ve destek ödemeleri 2023 yılında da aralıksız devam ediyor. Üstelik 2023 Temmuz ayı itibari ile memur maaşlarına yapılan zamlarla beraber sosyal yardımları da zam geldi. Sosyal yardım imkanlarını değerlendirmek zamlı sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar için yepyeni bir destek duyurusu bugün bakanlıktan yapıldı. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı, 18 yaş üstü tüm bireylere 15.000 TL sosyal yardım verileceğini bildirdi. Aile destek ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiler ve şartlarda ortaya çıktı. Henüz başvuru yapmayanlar e-Devletten hemen form doldurabilir. Başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında…

AİLE BAKANLIĞI 15.000 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPIYOR

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlayan aile destek paketi kapsamında başvuru yapan ve 18 yaş üstü olan her bireye hane başına 15.000 TL sosyal yardım fırsatı sünüyor. Aile destek ödemeleri Temmuz 2023 itibari ile zamlı olarak hesaplara yazıyor. Henüz başvuru yapmayanlar yardım almayanlar hemen başvuru işlemlerini tamamlayarak aile bakanlığından sosyal yardım ve destek alma imkanı elde edecek.

E DEVLETTEN BAŞVURU FORMUNU DOLDURUN

Ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sağlanacak olan sosyal yardım ve destek ödemeleri ne başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devletten başvuru formunu dolduranlar gerekli incelemelerin tamamlanması sonrasında onay almaları durumunda aile destek yardımı olabiliyor. Aile destek yardımı almak için bazı şartları da uygun olmak gerekiyor.

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aile destek yardımından faydalanmak için başvuru yapan kişinin yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı sağlayanlar e-Devletten ya da Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapmak koşuluyla ödeme almaya hak kazanıyor. Başvurusu olumlu sonuçlananlara ödeme PTT üzerinden veriliyor.