SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı . 17 Temmuz itibarıyla SSK emeklileri ilk maaşlarını alırken BAĞ-KUR emeklileri için de heyecanlı bekleyiş süre geliyor. 25 Temmuz 2023 Salı günü BAĞ-KUR emeklileri de zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilere de zam haberlerini merakla takip ederken, kendilerine bir 22 Temmuz aralığında yapılması beklenen fark ödemelerini takip ediyor Memur emeklilerine en az 2000 TL civarında fark ödemesi beklentisi mevcut. Temmuz emekli zammı miktarlarının kesinleşmesi akabinde Memurlara maaş farkının ne zaman yatacağı ve memur emeklilerinin hak ettiği ödemelerin ne zaman hesaba geçirileceği merak ediliyor. 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon oranı sonrasında Memurlara yüzde 17,55 oranındaki artış onaylanırken Buna ek 8077 TL seyyanen artış ve Temmuz maaş bordro farkları ödenmesi bekleniyor. 15 Temmuz'da zamlı maaşını alan memurlar şimdi 2 haftalık maaş farkı ile birlikte memur emeklisinin farkları da merak ediliyor.

Memurlara çalıştıkları kurum tarafından gönderilen yazıda ''personelin 15 Temmuz 2023 tarihli alacağı maaşları yüzde 17,55 oranında zamlı olarak hesaplandı. Seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkları ödemeleri Hazine ve maliye bakanlığının kamu personeli sistemine yeni maaşları yükselmesi sonrası yapılacaktır '' denildi. 15 milyondan fazla emekli ve 3,5 milyonu aşkın memur zamlı maaşlarına almaya başladı. Ancak Temmuz ayı sonrasında yeni artışlarla birlikte farklarda hesaplara yatırılacak. Memur emeklilerine zam farkları ve memurlar içinde seyyanen artış Temmuz ayı içerisinde hesaplarda olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise tahsis numarasına göre belirlenen emekli maaşı gününde%25+ maaşlarına hesaplarında görecek . En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkartılması sonrasında Memurlara yüzde 17,55 enflasyon oranı ile birlikte 8077 TL seyyanen zam onay almıştı. Bu kapsamda memur aylık kat sayısı ile birlikte 8077 lira artı ilave ödeme yapılacak. Bu artış 1 temmuz itibari ile geçerli olduğu için 14 temmuza kadar olan farkta ödenecek.

Seyyanen artış 15 Temmuz'da başlayacak Memurlara onay alan 8077 TL olarak açıklanan seyyanen artış kapsamının 15 Temmuz itibari ile yürürlüğe girileceği biliniyor. Yani Dolayısıyla Memurlar seyyanen artıştan bir fark ödemesi almayacak seyyanen zam unvanı esas olarak ödenecek iken sosyal ödemeler ile birlikte bu ek zam dahil olmayacak

Seyyanen zam tarihi ne zaman

8077 TL olarak açıklanan seyyanen zam ne zaman hesaplara yatırılacağı merakla araştırılıyor. Seyyanen zam ödemelerinin 24 Temmuz salı günü itibariyle sırasıyla memur çalışanlarının hesaplarına aktarılacağı bildirilirken, memur emeklileri için de açıklanan %25 zammı Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılacağı biliniyor. Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR gibi ay sonuna doğru maaşlarını almıyor. Ayın biri itibarı ile hesaplara yatmaya başlayan Maaşlar beşine kadar devam ediyor. Yani Dolayısıyla %25 artıştan kaynaklanan farklara da memur emeklilere hak kazanacak bu ödemeler ise 24 28 Temmuz haftasında hesaplara aktarılacak