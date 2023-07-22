Her hafta ekonomik fiyatlı aktüel ürünler listesi ile vatandaşın ilgi odağı olmaya devam eden A101 markette hafta sonu indirimleri açıklandı. A101 22 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu ile yine bomba gibi indirimli ürünler raflara geliyor. Peki, bu hafta A101’de neler var? Hangi ürünler indirimde? İşte 22 Temmuz 2023 A101 aktüel listesi…

A101 22 TEMMUZ HAFTANIN YILDIZLARI

A101 market Bu hafta da haftanın yıldızları kataloğu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ve en hesaplı Market zincirlerinden olan a101'de Hafta sonuna özel yeni ürünler belli oldu. A101 aktüel 22 Temmuz 2023 kataloğu ile indirime giren ürünler şöyle:

Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 109,90 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 87,90 TL

Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 10,90 TL

Öncü Pul Biber 500 gr 63,95 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 14,90 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr 63 TL

Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 27,50 TL

Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 44,50 TL

Eker Yoğurt 2 Kg 47 TL

Kebir Yoğurt 1,5 Kg 39 TL

Vansih Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 66,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 27,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 27,50 TL

Dalan Sultan Hamamı Güzellik Sabunu Çeşitleri 5x75 gr 27,50 TL

A101 AKTÜEL HAFTA SONU İNDİRİMLERİ

22 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu hafta sonu indirimleri içerisinde Evinizin bütün ihtiyaçları var. Hem kaliteli hem hesaplı ürünlere ulaşmak istiyorsanız A101 markete uğramayı ihmal etmeyin. A101 indirim broşürü devamında bulur o ürünler şu şekilde:

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 39,50 TL

Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 19,50 TL

Ülker Taç Tuzlu Kraker 3x76 gr 14,25 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 55 TL

Ülker Çilekli Çokomel 3x12 gr 4,25 TL

Ülker Albeni Kurabiyem 170 gr 18,90 TL

O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr 9,50 TL

Ülker Mini All Star İkramlık 91 gr 13,50 TL

Ülker Metro Big Bar Çikolata 45 gr 5,50 TL

Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 25 gr 2,95 TL

Ülker Çokomilk Çikolata Kaplı Nuga Bar 24 gr 2,50 TL

Ülker Sütlü Çikolata 32 gr 6,50 TL