Devletin Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere ve çocuklu hanelere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla devam etmektedir. Ailelerin gelir durumuna ve çocuk sayısına göre değişen bu destek ödemeleri, ailelerin masraflarını hafifletmeyi hedeflemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu kampanya ile ailelere belirli tutarlarda yardım yapılmaktadır.

AİLELERE NAKİT DESTEK SAĞLANACAK

Destek tutarları hane gelirine ve çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Örneğin, 450 TL ve altında gelire sahip olanlara 1250 TL, 450 TL ile 911,15 TL arasında gelire sahip olanlara 1100 TL, 911,15 TL ile 1372,30 TL arasında gelire sahip olanlara 950 TL ve 1372,30 TL ile 1.833,45 TL arasında gelire sahip olanlara 850 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Çocuk sayısına göre ise destek tutarları şu şekildedir: 1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL ve 5 ve üzerinde çocuğu olan ailelere 650 TL destek sağlanmaktadır.

4 MİLYONA YAKIN AİLE YARARLANIYOR

Bu destek kampanyasından şu ana kadar 3,7 milyon aile yararlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 4,3 milyar TL'lik yardımın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirtmiştir. Bu desteklerle dar gelirli ve çocuklu ailelerin maddi yükü hafifletilmeye çalışılmaktadır.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

PTT üzerinden verilen Aile Destek ödemesi için başvurular devam ediyor. Cumhurbaşkanı onayı ile süresi uzatılan aile yardımına başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvurusunu online olarak tamamlayanlar yine e-Devlet’ten başvuru sonucunu takip ediyor.

Aile destek ödemesi almak için tek şart hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Bu şartı karşılayanlar hemen başvuru yapabilir.