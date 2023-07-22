Bu adımın ekonominin canlanmasına yönelik stratejik bir hamle olduğu açıkça görülmektedir. Merkez Bankası'nın vurguladığı seçici kredi politikası, belirli sektörlerin ve özellikle ihracatçıların finansman ihtiyaçlarına öncelik tanınması anlamına gelmektedir. Bu sayede, özellikle ihracat yapan firmaların finansman ihtiyaçları karşılanarak dış ticaretin hareketlenmesine destek olunacaktır.

Ayrıca, bu adımın KOBİ'lerin reeskont kredilerine erişimini artırıcı bir etkisi olacak. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biridir ve onların finansmana ulaşımının kolaylaştırılması, ekonominin genel canlanmasına katkıda bulunacaktır.

Merkez Bankası'nın bu kararı, ekonomik istikrarın sağlanması ve finansal piyasaların işleyişinin desteklenmesi adına önemli bir stratejik adım olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, piyasa beklentilerinin altında kalan faiz artışıyla birlikte, ekonomideki sadeleşme sürecinin devam edeceği vurgulanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada belirttiği gibi, programın en büyük önceliklerinden biri ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. Dış ticaretin canlanması, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.

Merkez Bankası'nın faiz kararında yapılan 250 baz puanlık artışla faiz oranları yüzde 17,50'ye yükseltilmiş olmasına rağmen, piyasa beklentilerinin altında kalması, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine yönelik bir strateji olduğunu gösteriyor. Bu sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerleyecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırarak makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Merkez Bankası'nın reeskont kredilerine yönelik aldığı kararlar, ihracatçıları önceliklendirmeyi ve ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesini hedeflemektedir. Özellikle ihracatçıların krediye erişimini kolaylaştırarak, dış ticaretin canlanması ve ekonominin canlılığının artması amaçlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda yaptığı açıklamada, programlarının en büyük önceliklerinden birisinin ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesi olduğunu vurgulamıştır. İç talebi dengeleyici tedbirlerin yanı sıra, yurt dışından temin edilen kaynakların ihracata ve yatırıma kanalize edileceğini belirtmiştir. Bu şekilde, ekonomideki dengeler korunacak ve ihracatın artmasıyla birlikte ekonomiye canlılık getirilecektir.

Öte yandan, reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılması, ihracatçıların işlerini kolaylaştıracak ve ihracata olan katkılarını artıracaktır.

Bu kararlarla birlikte Türkiye ekonomisi, ihracatın güçlendirilmesi ve ekonomik dengelerin sağlanması adına önemli bir adım atmış durumda. Merkez Bankası'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çabaları, ekonomide istikrarın sağlanması ve canlılığın artırılması yolunda umut vaat ediyor. Ancak bu kararların uzun vadeli etkileri, zamanla gözlemlenecek ve ekonomiye olan katkıları daha net şekilde anlaşılacaktır.

