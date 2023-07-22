QNB Finansbank'tan gerçekleştirilen yeni bir açıklamada sıfır faiz kampanyası başlatmış olduğu duyuruldu! Bankanın yapmış olduğu yeni duyurusunda küçük orta büyüklükteki işletmelere özel olarak sıfır faiz uygulamalı kredi kampanyasının başladığını açıklarken, kredinin ayrıntıları da belli oldu.

Herkesin nakit paraya çok fazla ihtiyacı olduğu bugünlerde ilk çözüm QNB Finansbank'tan geldi. Küçük orta büyüklükteki işletmeler için kampanya başlatan banka sıfır faizli yeni Kredi kampanyasını açıkladı. Küçük orta büyüklükteki işletmelere ilaç gibi gelecek bu kredi ayrıntıları da açıklanırken, 12 aylık vade süresi verileceği belli oldu . Sıfır faiz uygulamalı 20.000 TL'ye kadar verilecek olanı kredi de başvuru işlemleri de başladı.

Peki QNB Finansbank tarafından sunulan sıfır faizli kredi kampanyasının ayrıntıları neler? Bu krediden kimler faydalanabilir? kredi oranı nedir ve vade süresi ne kadar olacaktır? İşte QNB Finansbank'ın başlatmış olduğu sıfır faizli kredi kampanyasının bütün ayrıntıları...

QNB Finansbank'tan Verilen Söze Bedava Kredi

Türkiye’nin en güçlü bankaları arasında yer alan QNB verilen söze karşılık olarak kredi kampanyası başlattı Kredinin vade süresi de tam olarak 12 ay oldu. Verilen kredinin koşulları da bir hayli asgari tutulduğu bu kredide bütün ayrıntılar belirlenirken taksit ödemeleri de hesaplandı.

QNB Finansbank'ın başlatmış olduğu yeni kredi kampanyası bu defa sadece küçük orta büyüklükteki işletmelere özel olarak yapıldı. Küçük orta büyüklükteki işletmelerin yararlanabileceği kredide faiz oranı sıfıra indirilerek yaşanan bu zor zamanlar için ilave bir destek kapısı aralandı. Ülkemizde hala devam eden enflasyon ve ekonomik koşullar sebebiyle Nakit paraya ihtiyacı olan küçük orta büyüklükteki işletmeler QNB Finansbank ayrıcalıkları ile hemen 20.000 TL alarak ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Küçük orta büyüklükteki işletmelerin işlem tutarı sözüne karşılık olarak verilecek olan bu kredide 20.000 TL'ye kadar nakit alınabilecek küçük orta büyüklükteki işletmelerin işlem tutarı sözü vermesi ile beraber verilecek olan kredi de 12 aylık bir vade süresi de sağlanacak.

QNB Finansbank Sıfır Faiz Uygulamalı Kredinin Başvuru Koşulları Nelerdir?

Finansbank sıfır faizli 20.000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabilmek için ilk önce küçük orta büyüklükteki işletme olma koşulu yer almaktadır. Banka tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre kredi almak isteyen küçük orta büyüklükteki işletmelerin işlem tutarı sözü vermesi talep ediliyor. Sadece işlem tutarı sözü vermiş olan küçük orta büyüklükteki işletmeler bu krediden yararlanabilmektedir.

İşlem tutarı sözünün beraberinde 2023 Finansbank sıfır faizli krediden yararlanabilmek için küçük orta büyüklükteki işletmenin cirosunun yani kazancının 8 milyon TL'yi aşmamış olması gerekmektedir Çünkü sıfır faizli kredi kampanyasından cirosu 8 milyon TL'ye ulaşan küçük orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilmektedir.

Yani Finansbank'ın kredi başvuru koşulları şu şekildedir

Sadece cirosu 8 milyon TL'ye kadar olan küçük orta büyüklükteki işletmeler bu krediye başvuru yapabilir.

Ciro koşulunu yerine getiren küçük orta büyüklükteki işletme işlem tutarı sözü vermek durumundadır. İşlem tutarı sözündeki asgari oran ise kredi tutarının 4 katı seviyesindedir. Yani küçük orta büyüklükteki işletmeler kredi oranının 4 katı kadar nakit akış taahhüdü vermeleri gerekiyor.

Kredi şartları bankaya bağlı olarak değişiklik olabileceği gibi müşteri özelinde de farklılık yapılabilmektedir.Başvuru işlemleri sadece Finansbank şubelerinden yapılabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan küçük orada büyüklükteki işletmeler ile alakalı olarak banka temel kredilendirme koşullarını uygulayabilir. Bu kredi, kredi notu gibi müşterilerin finansal geçmişini kanıtlayan veriler dikkate alınarak kredilendirme yapılabilir.

