EYT yasası ile emekliliği kaçıran milyonlara son dakika müjdesi geldi. Yeni düzenlemeler peş peşe gelecek. 1999 sonrası sigorta girişi olanlara da erken emeklilik yolu açılıyor. Torba yasa ile 45 yaşında emeklilik hakkı çıkacak. Üstelik prim indirimi de var. EYT’yi kaçıranlar üzülmesin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı. Artık 5400 günle erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı. Yeni yasa ile yaklaşık 1 milyon kişi 45 yaşında emekli olacak. İşte yeni erken emeklilik düzenlemesinin merak edilen tüm detayları…

EYT’yi kaçıran milyonlara erken emeklilik hakkı geliyor. Bu düzenleme ile artık 45 yaşında erken emeklilik mümkün olacak. Üstelik sadece 5400 gün prim ödemek yetiyor. 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, EYT’de prim eksiği olanlar, staj ve çıraklık sigortası mağdurları ve ev hanımları erken emeklilik kapsamına alındı. Düzenleme için artık son düzlük. 2. Torba yasa ile TBMM’ye gelecek. İşte erken emeklilik son dakika gelişmeleri…

EYT’Yİ KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN

Yaklaşık 2 milyon kişinin faydalandığı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Yasası'nın yanı sıra, erken emeklilik isteyenler için yeni düzenlemelerin yapıldığı haber veriliyor. Bu düzenlemeler, BAĞ-KUR prim eşitlemesi, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesi, kadınlara çocuk sayısına göre erken emeklilik fırsatı sunulması ve ev kadınlarına emeklilik desteği verilmesi gibi konuları içeriyor.

BAĞ-KURLULARA PRİM EŞİTMELESİ YAPILACAK

BAĞ-KUR prim eşitlemesi ile BAĞ-KUR sigortalılarının emekli olmak için gereken prim ödeme süresi 9000 günden 7200 güne düşürülüyor. Bu düzenleme sayesinde BAĞ-KUR kapsamında olanlar 5 yıl daha erken emekli olma şansı elde edecekler.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesi, emeklilik bekleyenlerin taleplerinden biri olarak öne çıkıyor. 08.09.1999 tarihinden öncesinde yapılan staj ve çıraklık süreleri emeklilik hesabına dâhil edilirse, milyonlarca kişi daha erken emekli olabilecek.

EV HANIMLARINA DA PRİM DESTEĞİ

Kadınlar için de erken emeklilik düzenlemesi yapılacak ve çocuk sayısına göre emeklilik fırsatı sunulacak. Bu düzenleme sayesinde kadınlar, çocuk sayısına bağlı olarak değişen zamanlarda erken emekli olabilecekler.

Kısmi emeklilik isteyenler için gereken prim ödeme gün sayısı da güncelleniyor. 08.09.1999 öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için 3600 gün, bu tarihten sonra başlangıç yapanlar için ise 4500 gün prim ödemesi gerekiyordu. Güncel yasaya göre, kısmi emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı 5400 güne çıkarılıyor.

Son olarak, düzenlemeler arasında ev kadınlarına emeklilik desteği verilmesi de yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, ev kadınlarının emeklilik primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenecek.

Emeklilikle ilgili yapılan bu düzenlemelerin kısa süre içerisinde meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Bu sayede pek çok kişi, daha erken tarihlerde emekli olma fırsatına sahip olabilecektir. Ancak kesin detaylar ve yürürlük tarihleri için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir.