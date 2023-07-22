SSK Bağ Kurumu memur emeklisi vatandaşlar 4 gözle ek ödemeleri takip etmeye devam ediyor. %25 maaş zammı yeterli olmayan emekliler şimdi gözlerini bankalara çevirdi. bankalardan yapılan promosyon açıklamaları milyonlarca emekliliği yakından ilgilendiriyor. Bugün de emekliye nakit destek müjdesi Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Sabah saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan İş Bankası, emekliye ek nakit destek fırsatını duyurdu. Başvuru yapan emeklilere tam 6.500 TL'den başlayan nakit destek imkanı sağlanacak.

Emekliler için 2023 Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından TBMM genel kuruluna sunulan teklif ile emekliye %25 oranında zam yapılması istendi. Yapılan oylama sonucunda TBMM genel kurulunda zam oranları kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Ancak emekliler enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle bu zam oranının yeterli olmadığını belirterek ek zam talebinde bulundu. Ek zam için onay çıkmayınca da emeklilerin yönü bankalara döndü. Emekliye yeni promosyon müjdesi bu defa Türkiye İş Bankası tarafından verildi. yapılan açıklamada 3 yıllığına bankanın müşterisi olan emeklilere 6500 TL 10.000 TL arası nakit promosyon fırsatı sunulacağı bildirildi. emekli promosyon kampanyasında son dakika gelişmeleri haberimizde…

TÜRKİYE İŞ BANKASI’NDAN EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli duyuru Türkiye İş Bankası tarafından yapıldı. nakit ihtiyacı olan emeklilere banka tarafından 6.500 TL ile 10.000 TL arasında değişen promosyon imkanı sağlanacak. Sabah saatlerinde açıklama yapan Türkiye İş Bankası, emekli promosyon ücretlerinin güncellendiğini bildirdi.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm emeklileri kapsayan yeni bir promosyon düzenlemesi yapan Türkiye İş Bankası bir gün maaş aralığına göre Ödeme yapacak. En düşük maaşa verilecek ödemeyi 6500 TL olurken maaş aralığına göre ödeme miktarı 10.000 TL'ye kadar yükseliyor.

EMEKLİLERİN 3 YILLIK TAAHHÜT VERMESİ GEREKİYOR

Türkiye İş Bankası tarafından sağlanacak olan emekli promosyon ödemesinin detayları da ortaya çıktı. Aranan şartlar arasında SSK BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olan emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 yıllık Maaş promosyonu tayini vermeleri gerekiyor. Bu tarihi bir vermeleri durumunda emeklilerin hesabına anında promosyon ücreti yansıtılıyor. Yani emeklilerin promosyonu almak için 3 gün beklemesine de gerek yok.

Türkiye İş Bankası güncel promosyon ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bankanın resmi internet sitesine hemen ziyaret edebilir promosyon fırsatlarını inceleyebilirsiniz.