Nakit paraya sıkışanlara yönelik bankaların Temmuz ayı kampanyaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu defa açıklama kamu bankalarından geldi. Nakit ihtiyacı olanlara 3 kamu Bankasından dev destek ödemesi var. Hızlı başvuruya anında 50.000 TL'ye Varan ödeme yapılıyor. T.C kimlik numarası ile banka şubelerinden ya da online ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru yeterli oluyor. Kamu bankaları, nakit ihtiyacınıza göre 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 TL arası düşük faizli kredi desteği sağlıyor.

Devletin emekliye verdiği %25 zam sonrası bankalarda da hareketlilik başladı. Nakit paraya sıkışan milyonlarca vatandaşı yönelik bankaların yepyeni kampanyaları duyurulmaya başlandı. Son dönemlerde Temmuz ayına özel düşük faizli kredi veren bankalar yoğun bir ilgi görüyordu. Emekli maaşı alan vatandaşa özel fırsatlar sunan bankalardan bu defa en uygun faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar kredi desteği duyuruldu. Nakit paraya sıkışanlar ve yaz aylarında artan nakit ihtiyacını düşük faizde kredi kullanarak karşılamak isteyenler için yeni kredi faiz oranı listesi de açıklandı. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 TL arası En uygun faiz oranı ile kredi veren bankalar haberimizde…

EN UYGUN FAİZ ORANI İLE KREDİ VEREN BANKALAR

Hem emekliler hem de Nakit paraya ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş bankaların Temmuz ayı düşük faizli kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında özellikle kamu bankalarında vatandaşa çok özel kredi faiz oranı teklifleri bulunuyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank, ihtiyacınıza uygun kredi seçenekleri ile hizmet veriyor. Taşıt konut ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime giden kamu bankaları, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 TL arası 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacağını bildirdi. Açıklama bankaların resmi internet sitesi üzerinden Sabah saatlerinde yapıldı. Kredi desteği almak isteyenler başvuru işlemlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

ANINDA HESAPLARA YATIYOR

Devlet bankaları tarafından sağlanacak olan 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi için faiz oranı kredi puanına göre belirleniyor. TC kimlik numarası üzerinden kredi notu sorgulama işlemi yaparak ne kadar faiz oranı ile kredi çekebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı zamanda vatandaşlardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşından büyük olmaları, Kredi veya kredi kartı borcu bulunmamaları gibi şartları arıyor. Bu şartlara uygun olanlar başvurularını yaparak anında düşük faizli kredi desteği alabiliyor.