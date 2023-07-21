Yapay zeka araçları pek çok mesleği insanlığın elinden alarak işsizliği arttıracak korkusu bir bir gerçekleşiyor. O mesleklerden ilki de gazetecilik olacak gibi görünüyor.

Yazılı basının teknolojinin büyümesiyle bitmesi sonrası internet haber dünyası mesleği için de çanlar çalıyor. Yapay zeka programları çalışanların elinden almaya hazırlanıyor.

SÜREDEN TASARRUF SAĞLANACAK

ChatGPT gibi yapay zeka programları sayesinde son zamanlarda internet sitelerine yerli ve yabancı içerikler oluşturulmuş ancak bu içerikler henüz hatasız olmadığı için çoğu zaman dalga konusu olmuştu. Yani bir içerik oluştururken yapay zeka kullanıldığında tekrardan editörün bunları düzenlemesi gerekiyordu. Ancak Google öyle bir yapay zeka üzerine çalışıyor ki artık haber içeri hazırlarken ne düzenlemeye gerek duyulacak ne de zamana ihtiyaç olunacak.

Dünyanın en büyük teknoloji devi Google, gazetecilerin haber yazma süreçlerinde kısaltmak için Genesis kod adıyla yeni bir yapay zeka üzerinde çalıştığını duyurdu. Eğer bu yapay zeka programı başarılı olursa artık içerikler çok kısa sürede hazırlanacak ve düzeltilmeye ihtiyaç duyulmayacak.