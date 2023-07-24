Dolar kurunun artışı, KDV oranındaki artış derken petrol fiyatları her gün zam haberi soğmadan yeni zam haberi ile şekilleniyor.

Vatandaş her sabaha benzin ve motorine gelen yeni zam haberleri ile uyanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış her gün güncel olarak devam ediyor. Henüz 21 Temmuz'da motorine gelen zammın ardından şimdi de benzin fiyatlarına yeniden zam geliyor. 25 Temmuz salı itibariyle benzine yeni zam geliyor.

Peki güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine ne kadar zam gelecek?

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar özellikle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru olarak devam ediyor. Benzine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL arttırılmıştı. 21 Temmuz Cuma günü ise motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Şimdi de benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geleceği duyruldu.

Peki güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları listesi;

İstanbul

Motorin litresi 33.92 TL

Benzinin litresi 34.05 TL

Ankara

Motorin litresi 34.35 TL

Benzinin litresi 34.53 TL

İzmir

Motorin litresi 34.58 TL

Benzinin litresi 34.64 TL