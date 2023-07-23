Herkesin dilinde olan ChatGPT artık android telefonlarda! ChatGPT yaratıcısı Open Al artık uygulamanın android tabanlı telefonlara da geldiğini duyurdu.

Son günlerde herkesin elinde ve dilinde olan yapay zeka asistana ChatGPT, iOS tan sonra nihayet Android kullanıcılarına da geldi. Her ne kadar yapay zeka programına dair eleştiriler devam etse de, hatta bazı ülkelerde yasaklanması düşünülse de, hatta bazı firmalar tarafından yasaklanmış olsa da ChatGPT nihayet Android telefonlara da eklendi.

Open Al resmi Twitter hesabı üzerinden dün gece yapay zeka asistanının artık Android işletim sistemli akıllı telefonlarda da yer aldığını duyurdu. Buna göre Android kullanıcıları artık Google Play Store sayfasına girip ChatGPT'nin resmi uygulamasını artık teleefonlarına indirebilecek.

Yapay zekanın android arayüzde tıpkı iOS'daki ile aynı.Şimdi tek merak edilen, android kullanıcılarının yapay zekayı eskisi gibi tarayıca da mı kullanma eğilimine devam edeceği yoksa uygulamayı indirip telefonda mı kullanmaya başlayacak olması.