Eski karısı amber heard ile olaylı bir boşanma davası geçiren ve bu dava sonrası kariyeri bitme noktasına gelen Johnny Depp intihara teşebbüs etti.

Amber heard ile boşanma davasını kazanan Johnny Depp, son yıllardaki çökmüş haliyle dikkat çekiyordu. Davayı kazanmasının ardından kendisine yapılan eleştirilerin desteğe dönüştüğünü gören hatta kariyerini yeniden inşa noktasına giden Depp, girdiği bunalımdan aslında çıkamamış.

Eski eşi Amber Heard, dünyaca ünlü aktörün kendisine şiddet uyguladığını hatta kendisini öldürme planları yaptığını ses kayıtları ve mesajlarla sunmuştu. Bu olaylı boşanma davası iki yıl boyunca ünlü aktör için adeta bir kabusa dönüşmüştü. Disney, bu dava sürecinde Deep'i Karayip Korsanları film serisinden attığını açıklamıştı.

HAYRANLAR TELEFONLARI KİTLEDİ

Ancak geçtiğimiz sene dava sonuçlanmış ve Johnny Depp aklanmıştı. Yine de bu süreçte çöktüğü görülen aktör aslında toparlanamamıştı. Kazandığı dava sonrası oyunculuk yerine konserlerine devam etmek isteyen ve dünya genelinde bir tura çıkan Deep, Budapeşte konserine ani bir şekilde iptal etmişti. Bu iptalin sebepleri de ortaya çıktı. Johnny Depp otel odasında yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Otel odasında baygın bulunan Deep’in yüksek dozda uyuşturucu madde aldığı ve intihare teşebbüs ettiği düşünüldü. Konuyla ilgili henüz yetkili makamlardan bir açıklama gelmedi. Deep'in son sağlık durumuna dair henüz bir açıklama gelmezsken hayranları ünlü aktörden bir haber alabilmek için ABD'de gazetelerin telefonlarını kilitledi.