Charlie Chaplin'in dördüncü eşi Eugene O’Neill ile kızı Josephine Chaplin, Paris’te hayatını kaybetti.

Charlie Chaplin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Josephine Chaplin, Pier Paolo Pasolini’nin The Canterbury Tales filminin de aralarında bulunduğu filmlerde rol almıştı.

Josephine Chaplin, sinema efsanesi Charlie Chaplin'in 11 çocuğun altıncısıydı. Annesi Eugene O’Neill ise Nobel ödüllü oyun yazarıydı. Charlie Chaplin’in dördüncü eşi Eugene O’Neill ile kızı olan Josephine Chaplin, Paris’te 74 yaşında hayatını kaybetti.

Josephine Chaplin kimdir?

1949 yılında Kaliforniya'da doğdu. İlk olarak "Limelight" adlı filmde rol alan Chaplin daha sonra Hong Kong'lu Kontes, Flight Into The Sun ve The Canterbury Tales gibi filmlerde yer aldı. The Canterbury Tales filmindeki rolü ile Berlin'de Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştır.