360 kanalında yayınlanan ve Asuman Krause'nin sunuculuğunu yaptığı Aileler Yarışıyor programının eski bir bölümü gündem oldu.

Kanal D'de yayınlanan ve Türk dizi tarihine hiç kuşkusuz adını altın harflerle yazdıran başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşkı Memnu dizisinin şimdilerde yeni film versiyonu çekiliyor. Yeni versiyonunda dizi tarihine adını yazdıran karakter Bihter Ziyagil'e Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

Asuman Krause'nin sunuculuğunu yaptığı Aileler Yarışıyor programında bir soru tam da bu sebeple gündem oldu. Yarışmadan yarışmacılara "100 kişey sorduk, Aşkı Memnu'nun Kadın Başrolü Beren Saat Olmasaydı Kim Olurdu?" sorusuna verilen 5 isim soruldu.

Yarışmacılardan biri ilk olarak Farah Zeynep Abdullah yanıtını verse de o isim yanıtlarda yer almadı. Ancak şimdilerde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah'ın olması sosyal medyada o yarışmacıya dair "Abi sen ne vizyonlu adamsın" "İşte 100 kişi ülkedeki oylarda hep yanlış yanıt verenler" yorumları yapıldı.