Başrollerinden Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Star Tv dizisi Çöp Adam dizisinde yeni sezonda oyuncular ardı ardına ayrıldı!

Dizinin senaryosunun baştan aşağı değişeceği Çöp Adam dizisinin Eylül ayında ikinci sezonunun başlaması bekleniyor. OGM Pictures'un yapım şirketi olan Çöp Adam dizisinde senaryo komple değişiyor. Senaryo değişikliği nedeniyle dizide adeta kıyım yaşandı.

Diziye veda eden ve şaşkınlık yaratan isimlerin başında dizinin başrollerinden biri olan Sedef Avcı geliyor. Dizide Berrin karakterini canlandıran Sedef Avcı, diziden ayrıldığını sosyalden medyadan paylaştığı veda mesajı ile duyurdu. Avcı paylaşımında "Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Diziye veda eden isimler arasında Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu ve Şeyda Terzioğlu da yer alıyor.

Dizide ayrıca Nesrin karakterini canlandıran Hülya Şen'de diziye veda ettiğini "Canım Nesrin, biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi kaç yılın Nesrinisin niye tencere tava taşıyorsun dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların ,edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün Oyuncu ve Ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun." diye yazdı.