A Milli kadın voleybol takımımız 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nden şampiyon olarak başları dik bir şekilde ayrıldı. Milli takımımıızn sevinci tüm gün boyunca sosyal medyada yankı buldu. Ancak onlardan birisinin paylaşımı herkes de şok etkisi yarattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası öyle bir paylaşım yaptı ki, bir senedir kendisini eleştirenler ne diyeceğini bilemedi. Voleybol dışındaki özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası adeta yargı dağıttı.

"BOYNUMDA BANA YARGI YÜKLEYENLERİN...."

İlk olarak cinsel yönelimi nedeniyle eleştiri okları alan Ebrar Karakurt daha sonra özel hayatını sosyal medyada çok açık bir şekilde yaşaması nedeniyle eleştirilmişti. Ebrar Karakurt geçen senelerde eski sevgililerine dair küfürlü paylaşımları takipçileri tarafından çocukça bulunmuş ve kariyerini bitirdi yönünde yorumlar getirmişti. Ancak Ebrar, dünkü şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere seslendi. Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden tam destek aldı.

Kişisel Twitter hesabına "Boynumda bana yargı ilk yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" diye yazan Ebrar Karakurt'u takipçileri destek yorumuna tuttu. Ancak kimi takipçiler Ebrar Karakurt'u eleştirmeye devam etti.