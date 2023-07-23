Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhubaşkanlığı seçim döneminde vaatlerinden biri olan yükseköğrenime kayıtlı öğrenciler için bir seferliğe mahsus vergisiz telefon müjdesi gerçekleşiyor.

Vergisiz iPhone için telefon fiyat listesini araştıran milyonlarca öğrenci bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini bekliyordu. Uzun bir süredir bekleyen öğrenciler için haber geldi. Dolar kurunun artması üzerine akıllı telefonlardan alınan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri ile birlikte artık telefon lüks bir tüketime dönüşmüştü. Öğrenciler için verilen bu vergisiz İphone müjdesi bu nedenle oldukça kıymetliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olab vergisiz telefon havada kalmış ve seçim sonrası bir daha konu açılmamıştı. Hatta muhalefet Erdoğan'a bu vaadi hatırlatmıştı.

Öğrenciler de vergisiz iPhone fiyatlarını araştırdığıyla kalmıştı. Peki vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" vaadi için geri sayım başladı.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek diye sorduğunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak AKP kulislerinden bu proje için çalışmaların başladığı duyumları geldi.

Peki vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

Akıllı telefonlardan alınan %1 Kültür Bakanlığı Vergisi, %10 TRT Bandrolü, %50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), %18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor. Peki bu vergiler olmadan iphone ne kadara geliyor?

Vergisiz iPhone 12

iPhone 12, 128 GB vergisiz ücreti 19.379 TL

Vergisiz iPhone 13 mini

iPhone 13 mini, 128 GB vergisiz ücreti 35.999 TL

Vergisiz iPhone 13

iPhone 13, 128 GB vergisiz ücreti 20.399 TL

Vergisiz iPhone 14

iPhone 14, 128 GB vergisiz ücreti 24.224 TL

Vergisiz iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus, 128 GB vergisiz ücreti 28.814 TL

Vergisiz iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro, 128 GB vergisiz ücreti 31.364 TL

Vergisiz iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro, 128 GB vergisiz ücreti 35.699 TL