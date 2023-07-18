Dünyanın en pahalı iPhone’u rekor fiyata satıldı! 2007 model kutusundan hiç çıkarılmayan, jelatini dahi sökülmemiş bir iPhone açık arttırmada rekor fiyata satıldı.

Teknoloji devi Apple rekor fiyata 2007 model bir iPhone sattı, hem de 2023 yılında Apple’ın 2007 model kutusu dahi açılmamış ilk iPhone’u bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu. Türkiye fiyatlarına her gün zam üzerine zam gelen iPhone akıllı telefonlar, bir müzayedede 2007 modeli rekor fiyata satıldı.

4 TESLA FİYATINA İPHONE 2007

LCG müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılan 2007 model bir iPhone telefon 158.644 $’a satıldı. Yani 2007 model bir iphone alınan fiyata; dört Tesla ya da 200 iPhone 14 alınabilirdi.

Peki bu telefon kullanılabilir mi? Rekor fiyata satılan 2007 model iPhone kullanılır vaziyette mi?

Kutusundan dahi çıkarılmayan 2007 model bu iPhone tabii ki Apple'ın güncellemeleri nedeniyle kullanılabilir değil. Alıcının kendi koleksiyonu için bu fiyatı verdiği açıklandı. İlerde 2007 model bu iPhone'un değerinin daha da artması bekleniyor.

