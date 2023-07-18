Seçim sonrası döviz piyasalarında başlayan hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde aldığı faiz kararı sonrası dolar ve Euro neredeyse her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Haftanın ilk işlem gününe de rekorla başlayan döviz kurları Bugün de yeni rekorlara imza attı. Dolar ve Euro borcu olanlar için uzmanlardan da önemli uyarı geldi. Peki, bundan sonra ne olacak soru işareti Dolar ve Euro düşecek mi?

Dolar ve Euro son durum bugün de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Son dönemlerde Türkiye'nin ekonomi politikası döviz kurlarında uçuşa sebep oldu. Özellikle seçim sonrasında dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı da yeni rekorları beraberinde getirdi. Bugün de dolar ve Euro'da yeni Rekorlar gelmeye devam ediyor. Uzmanlardan da dolar borcu olanlara uyarılar geliyor. Aman dikkat döviz kurları daha da artacak. Son dakika dolar ve Euro son durum detayları haberimizde…

DÖVİZ KURLARI YİNE ÇOK HAREKETLİ

Seçim sonrası döviz kurlarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde, dolar ve Euro tarihi zirveleri gördü. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 26,38 seviyelerini aşarken, euro da 30 lira seviyesine dayandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından, Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. 14 Mayıs tarihinde 20 lira bandını aşan dolar kurunun, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralmasının ardından yükselişi daha da hızlandı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR GELİYOR

Döviz kurları, haftanın ikinci işlem gününde de yeni rekorlar kırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisiyle Dolar/TL, 26,3825 seviyelerine yükselerek tarihi zirveyi bir kez daha gördü. Euro ise 28,5350 liradan haftaya başlamasının ardından salı günü 29,9257 seviyesini görerek yeni bir rekor daha elde etti.