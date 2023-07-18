Devlet dar gelirli vatandaşın cebini boş bırakmıyor. Hayat koşulları olumsuz olsa da eve giren maaş miktarınca ya da ya da evdeki çocuk sayısına göre türlü türlü ödemeler yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu haneleri belirlemede öncülük yaparken, onay alınması halinde ödemeler o ay başlıyor. Aile Destek Programı uzatıldı. Uzatılan pakete ek olarak 2 destek ödemesi için de başvuru hakkı tanınacak. Aile destek programı kapsamında dar gelirli vatandaş her ay haneye giren maaşa göre destek ödemesi almakta. Bu ödemeler minimum 850 TL olarak şekillenmekteyken, gelirin düşük olması durumunda 1250 TL'ye kadar ulaşmakta.

Ödemeler Birleşecek

Temmuz ayında biteceği açıklanan bu destek ödemesinin vakti uzatıldığı bilgisi verildi. Hak sahibi vatandaş bir yıl daha aynı meblağda ödeme alabilecek. Ancak buna ek olarak evdeki çocuk sayısına göre de artı destekler sağlanacak. Çocuk bileşeni desteği için programdan faydalananların tekrardan başvurmasına gerek kalmayacak. 350 TL minimum 650 TL maksimum ödeme yapılacak. Bu düzenli ödemelere ek olarak bir de elektrik faturası desteği başlamış olup bu ödemelerin hepsi PTT üzerinden yapılacak.

Bu üç desteğin en düşük oranda hesaplamaları yıllığa vurulursa, dar gelirli bu kapsamda 15.960 TL'ye göre ödeme alacak. Ancak hanedeki birey sayısının fazlalığına ya da gelir durumunun düşüklüğüne göre bu miktar artacak. Aişe Destek programından faydalanan vatandaşın haneye giren gelir miktarınca ödeme alacağı biliniyor. Hane geliri 450 TL ve altında olanlar için aylık 1.250 TL, Hane geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar için aylık 1.100 TL, Hane geliri 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olanlar için aylık 950 TL, Hane geliri 1.372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL arasında olanlar için aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır.

Bu ödemelere ek olarak çocuk bileşeni ödemeleri de şu şekilde planlanmıştır;

1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

3 çocuklu hanelere 450 TL,

4 çocuklu hanelere 550 TL,

5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL olarak artı ödeme sağlanmaktadır.

Üzerine elektrik faturası bulunan vatandaş da kullandığı kilowatta göre ödeme alabilecektir. Bu ödemeler ise 130 TL-260 TL olarak şekillenmektedir.