Apple bağımlıları heyecanla iPhone 15 serisinin yeni renginin ne olacağını merak ediyor. Teknoloji dünyasının tartışmasız en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için hazırlanıyor. Sayılı günler kala en çok merak edilen konu ise iPhone serisinin yeni renginin ne olacağı?

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15'lerin özel rengi ne olacağına dair kulisler konuşulmaya başlanmıştı. Her yeni seride bir özel renk tanıta Apple iPhone 14 modelinde sarı renk tanıtmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 15'e çevrildi.

APPLE'DAN İLGİNÇ HAMLE

Kulislerden gelen ilk bilgiler iPhone 15'in pembe ve yeşil renklerde olacağı yönündeydi. Ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Apple'ın LGBT'ye verdiği destek kimi zaman eleştiriliyordu. Apple bu eleştirileri pek kulak asmamış gibi görünüyor çünkü gelen bilgilere göre, iPhone Pro modelini gökkuşağını hatırlatan bir renk yapmayı planlıyor.

Geçen aylarda iPhone 15 serisinin özel renginin mavi olacağı söylenmişti. Ancak yeni bilgilere göre Apple bu sene farklı bir tasarımla adından söz ettirmenin peşinde.