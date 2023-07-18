Çiftçilere devlet desteği ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen tarım ve orman bakanlığı milyonlarca çiftçinin ödeme hesabına tarımsal destek ödemesi yatırdı. Binlerce lirayı bulan tarımsal destek ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Hemen hesaplarınızı kontrol edin. Devlet desteği ödemeleri ATM'den hesaplara aktarıldı. Milyonlarca çiftçi ödemelerle rahat bir nefes alacak.

Canım Orman Bakanlığı bir son dakika duyurusu yaparak tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan Çiftçilere bugün itibariyle 41 milyon 946.000 TL’lik Tarımsal destekleme ödemesi aktarıldı. Çiftçiler hesaplarını kontrol ederek ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilir. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC kimlik no son hanesine göre ödemelerin yatırıldığı ve çiftçilerin ödemelerini ATM üzerinden alabildiği bildirildi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çiftçilere verilen tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını bildirdi. Milyonlarca çiftçinin faydalandığı ödemeler T.C kimlik no sonuna göre yatırılıyor. O sebeple çiftçilerin listeyi kontrol etmeleri gerekiyor. Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili yapılan Açıklama da kalem kalem ne kadar ödeme yapıldığı da bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin hesaplarını aktarılan destek ödemeleri şöyle:

Sertifikalı tohumu desteği: 15 milyon 540 bin 371 lira

Hastalıktan ari işletme desteği: 13 milyon 693 bin 325 lira

Hayvan gen kaynakları desteği: 7 milyon 879 bin 200 lira

Ar-ge desteği: 1 milyon 872 bin 104 lira

Büyükbaş besi desteği: 1 milyon 810 bin lira

Sertifikalı tohum kullanım desteği: 1 milyon 151 bin lira

HEMEN HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

Benim Orman Bakanlığı tarafından başlatılan tarımsal destek ödemeleri bugün itibariyle hesapları aktarılmaya başladı. Tarımsal destek ödemelerinden faydalanan çiftçilerin hemen hesaplarını kontrol ederek destek ödemeleri ile ilgili Detaylara ulaşabileceği öğrenildi. Çiftçiler T.C kimlik numarası son hanesine göre ödemelerini ATM'den alabilecek.