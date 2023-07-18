Dünyanın en popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcıları için pratiklik sağlayacak o özelliğin duyurusunu yaptı.

Youtube'dan özellikle arka arkaya video izleyen kullanıcılar ses patlaması sorunu yaşıyordu. Youtube bu sorunu kökten çözmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından Stable Volume adı verilen bu özelliğin test aşamasında olduğunun duyurusu geldi.

YouTube bu özellikle videolar arası geçişlerdeki ses düzeyini dengeleyecek. Dünyanın en popüler video izleme platformu Youtube, kullanıcı deneyimini en iyi seviyeye taşımak için güncellemelere devam ediyor. Stable Volume özelliğinde ses dengesi sağlanması amaçlanıyor. YouTube’ta izlediğiniz videolar arasında farklı ses dengeleri olduğu bu nedenle de araya giren videolarda sesin yükselmesi gibi sorunlar yaşanabiliyordu. YouTube bu sorunu ortadan kaldırıyor. Yeni güncellemeyle videoların sesleri dengelenecek ve videolardaki ses farklılığı en az seviyeye indirilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik henüz ne Android ne de iOS‘a gelmiş bulunmakta.