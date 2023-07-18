Nakit ihtiyacı olan emeklilere özel olarak bankalar bir çok kampanya fırsatı sunuyor. Kredi olarak sağlanan ek ödemeler de emeklinin borçlarından sıyrılmasını sağlıyor. Uzun vade düşük faiz gibi imkanlar ile emeklinin nakit ihtiyacı anında karşılanıyor. Geçtiğimiz aya kadar tüm krediler için vade 36 aya kadar uzatılmakta iken artı 50.000 TL'den sonraki kredileriniz 24 ay vade ile şekilleniyor. Resmi Gazete de açıklanan bilgilerde 1,000 TL 49,000 TL'ye kadar bankalar 36 ay imkanı sunabiliyor.

Emekli maaşının zamlı olarak ödenmeye başladığı Temmuz ayında bankalar da ihtiyacı olan emekliye özel ek kampanyalar sunmaya devam ediyor. Tam Kurban Bayramı ertesinde borç içinde yüzen vatandaşa TEB Bankası acil nakit ihtiyaç çözümü için kampanyasını duyurmuş bulunuyor. Ertelemeli kredi olarak TEB Bankası şipşak kredi adı altında 10.000 TL'ye varan ödemeler veriyor. Bu çekilen kredinin geri ödemesi ise emekliye özel halde şekilleniyor. Geri ödemesi erteleme, faiz düşürme ya da vade uzatma gibi imkanlarla sunuyor.

Resmi Gazete'de bankacılık sektörü ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşın ihtiyacı olsa da çekmek istediği kredi için sınırlama getirilirken, ha deyince kredi onayı alınamıyor. Alınsa da vade farkı gibi etmenler devreye giriyor. Emekli 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını faiz oranlarının arttığı şu günlerde 2.49'dan başlayan oranlarla geri ödeyebilme imkanını buluyor. TEB Bankası hızlı kredi atağı ile müşteri çekme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yeni müşteriye özel başlatılan kampanya kapsamında ise banka tarafından faiz oranı 2'ye ulaşmayan şekilde fırsatlar sunuluyor. Bunu da 36 ay vade ile kullanma imkanı sunuyor. Banka tarafından yapılan açıklama da bu kampanyadan sadece maaşını taşıyan emekli ya da yeni hesap açan birey faydalanabiliyor. Aşağıdaki tablo 10,000 TL ve 20,000 TL kredi örneklendirmesi ile sunulmuş olup, daha fazla nakit ihtiyacınız çerçevesinde en yakın TEB Bankası şubesine gitmeniz gerekiyor.

TEB Emekli Kredisi Faiz Oranları