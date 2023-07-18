Emekli maaşı alan vatandaşları ilgilendiren duyuru gece yarısı geldi. Sabah saatlerinde milyonlarca emekli vatandaş müjdeli habere uyandı. Emekliye verilecek 8.800 TL Ek ödeme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisine ek ödeme vizesi verdi. Milyonlarca emekli karara çok sevinecek. Çünkü ödemeler Bugünden itibaren başlıyor. Başvuru şartı aranıyor o sebeple emeklilerinin önce başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Emekliye 8.800 TL Ek ödeme detayları haberimizde…

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş maaş zamlarını büyük bir heyecanla bekliyordu ancak temmuz zammı resmen hayal kırıklığına dönüştü. Emekliler de ek zam beklentisi içine girdi. Maaşlara ek zam gelir mi gelecek mi sorusunun yanıtı merak edilirken Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber geldi. Emekliye ek zam yok ama ek ödeme fırsatı var. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi milyonlarca vatandaşın hesabına ek ödeme yatacak. Hem de tam 8.800 TL olacak. Cumhurbaşkanı talimatıyla gece yarısı onay çıktı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank veriyor. Ek ödeme için başvuru koşulu aranıyor Sakın kaçırmayın.

DEVLET BANKALARINDAN EMEKLİ MÜŞTERİLERE DESTEK: 8800 TL EK ÖDEME

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruya göre, emekli müşterilere ekonomik destek sağlamak amacıyla 8800 TL ek ödeme yapılacak. Bu ödeme, emekli maaşlarına göre belirlenecek ve Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan emekli müşterilere öncelikli olarak verilecektir. Daha önce kredi kullanmış olan emekli müşteriler, bu ödemeleri kredi olarak alabileceklerdir.

Ödemeler, bankalar tarafından hızlı bir şekilde işleme alınacak ve emekli müşterilerin hesaplarına yatırılacaktır. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği duyurulmuş olup, devlet destekli olarak gerçekleştirilecek bu ödemelerin, emekli müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflediği belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Kredi notu ve kredi faiz oranları gibi faktörler, bankalar tarafından değerlendirilecek ve bu kriterlere göre işlem yapılacaktır. Emekli müşterilerin finansal durumlarını desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan bu fırsat, birçok kişiye büyük kolaylık sağlayacak.

Emekli müşteriler, bankalara gitmeden de bu ödemeler için başvuru yapabileceklerdir. Devletin sağladığı bu destek, emekli müşterilerin hayatlarını kolaylaştırma ve maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ödemelerin detayları ve başvuru süreci, bankalar tarafından ayrıca duyurulacaktır.