Emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılan yüzde 25 zam sonrasında seyyanen zamma çevrilmiş gelecek güzel haberleri bekliyor. MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşına seyyanen zam teklifi ülkenin gündemine oturmuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında sunduğu teklifte emekli zammını yeterli bulmadıklarını ve ek zammın olması için fişe basılması gerekliliğinden bahsetmişti.

AK Parti taraflarından gelecek yanıt merakla beklenmekteydi. Ancak emekli maaşına sadece yüzde 25 zam ile birlikte en düşük emekli maaşında değişiklik olmayacağı yönergesi TBMM'de kabul edilmişti. Görüşmeler olumsuz sonuçlanmış Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam tasarısı kabul edilmedi. Maaş zammından umudu kesen emekli ek ödemelere yönelirken, ceplere yakışacak karşılıksız ek ödemeler merak ediliyor. Bu kapsamda emekli promosyonları çok dikkat çekiyor. Bankalar maaşlara ek olarak emekliye hoş geldin hediyesi olarak maaş aralığına göre ödeme yapıyor. Deniz Bank'ta emekli promosyonunda SGK ile anlaşmalı ve ek ödeme yapıyor.

EYT'lilerin maaş almaya başlaması ile birlikte yeni müşteri kapmak isteyen Denizbank, uzun süren sessizliğini bozmuş ve EYT'liye 2 katı promosyon ödemesi ile gündeme çıkmıştı. 2017 senesinden beri Denizbank emekli promosyonu konusunda hep geriden gelmişliği ve diğer bankalara göre daha az ödeme yapması ile bilinmekteydi. Temmuz ayı DenizBank emekli promosyonu güncellemesi sunuldu.

Emekli Farklı Ek Ödeme Arıyor

Emekliye yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek ödemeler tekrardan gündeme çıkmaya başladı. Emekli promosyonu kampanyaları geri ödemesi olduğu için ilk tercih olmakta iken emekli kendine en uygun banka ile anlaşma yoluna koyuldu. Denizbank emekli promosyonu kampanyasını uzattıklarını açıklarken, Denizbank tarafından yapılan duyuruda "Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!" adı altında 5bin liraya kadar ödeme yapacaklarını beyan etti.