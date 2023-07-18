Emekli ve memur zammını ilgilendiren 1. Torba Yasa TBMM'den geçmesi akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2. Torba Yasa kapsamı için çalışmalara başladığı haberi herkesi ilgilendiriyor. Daha kapsamlı olacağı ve çok fazla kategorideki bireyi ilgilendireceği tahmin edilen 2. Torba Yasa maddelerinde 3600 ek gösterge, SGK-Bağkur prim eşitlemesi, taşerona kadro, erken emeklilik, kadın ve erkeklerin emeklilik yaşı gibi bir çok konu yer alıyor. Peki müjdesi verilen 2. Torba Yasa ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz hafta TBMM'de onaylanan 1. Torba Yasa da emekliye yüzde 25 zam, en düşük emekli maaşı ve memur maaşına enflasyon artı seyyanen zam konuları yer almaktaydı. Bugün itibari ile zamlı emekli maaşları hesaplara aktarılmaya başlamışken memurlar da 15 Temmuz itibari ile maaşlarını aldı. Memura 1 15 Temmuz aralığındaki fark ödemelerinin de yapılacağı onay aldı. Emekli ve memurun gelirini arttıran bu düzenlemelerden sonra 2. Torba Yasa merakla bekleniyor.

Hükümetin sunduğu yasama paketi içeriği memurları ilgilendiren gelişmeleri sunacak. Öte yandan erken emeklilik, prim gün sayısı gibi detaylar yer alacak. 2. Torba Yasa da ilk ele alınacak konu 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak. Bu sayede birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergenden faydalanacak.

Taşerona Kadro Devam

Taşeron işçilerin kadroya geçişi ile alakalı olarak Çalışma Bakanı çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı. Seçim öncesinde başlatılan kadro genişlemesinden faydalanamayan taşeron işçi yeni düzenleme ile kadroya geçişi kolaylaşacak. 1 Ağustos ta başlayacak olan yeni dönem zam oranları ve mali-sosyal haklar görüşmeleri neticelendirilecek.

Prim Eşitlemesi Yer Alacak

Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 güne eşitlenmesi işlemleri de sağlanacak. Bağ-Kur'lu 1 milyon esnafın emeklilik için gereken gün sayısı 9000'den 7200'e düşecek, yani 5 yıl daha erken emekli olunacak. Öte yandan vergi, vergi muafiyeti gibi konular da 2. Torba Yasa maddeleri arasında yer alacak.

Erken Emeklilik Kapsamı Genişleyecek

SGK resmi sitesinde yer alan hesaplamalarda 5 yıl erken emeklilik hakkı sağlanacak. Yapılan hesaplamalar şu şekilde açıklanmış bulunmakta;

''Yapılacak yeni düzenlemeyle, prim gün şartı hem kadınlarda hem de erkeklerde 9000'den 7200'e indirilecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorsa emekli olabilecekler. Ancak prim günü doldurulmuş olsa bile yaş şartının beklenmesi gerekecek. 01 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9000 gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor. Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihten sonra sigortalılığı başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler. Ancak kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Eğer henüz 9000 günü doldurmamış bir Bağ-Kur'lu, yasa düzenlemesi kapsamına girerse ve 7200 günü tamamlamışsa, hemen emekli olabilecek''