Migros indirim kampanyaları ile vatandaşın bütçesine hitap etmeye devam ediyor. Bugün de Migros'un yepyeni bir kampanyası daha duyuruldu. Her daim ekonomik fiyatları ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü marketler zincirinde 32'li tuvalet kağıdı, 16'lı kağıt havlu bir gün 7 kilogram toz deterjan fiyatları öyle bir düştü ki görenler kapış kapış alacak. Migros indirim kampanyasının devamı haberimizde…

Migros, yeni haftaya müşterilerini mutlu edecek indirimlerle başladı. KDV artışları nedeniyle fiyatları yükselen ürünler arasında çamaşır deterjanı da yer alıyor. Ancak Migros'un özel indirimleri sayesinde müşteriler yüzlerini güldürebilecekler. Migros, deterjan, havlu kağıdı ve tuvalet kağıdı gibi birçok ürüne etiket fiyatlarının yarısına varan indirimler uyguluyor. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler Migros mağazalarına veya Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yapabilirler. Kampanya 20 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerlidir ve indirimli fiyatlar şu şekildedir:

MİGROS İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

Familia Plus Natural Havlu 16'lı

Normal Fiyat: 222,11 TL

İndirimli Fiyat: 112,90 TL

Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Beyazlar Aquapudra Toz Deterjan

Normal Fiyat: 265,00 TL

İndirimli Fiyat: 198,75 TL

Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Renkliler Aquapudra Toz Deterjan

Normal Fiyat: 265,00 TL

İndirimli Fiyat: 198,75 TL

Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 32'li

Normal Fiyat: 219,88 TL

İndirimli Fiyat: 169,88 TL

Mare Tuvalet Kağıdı 32'li

Normal Fiyat: 144,33 TL

İndirimli Fiyat: 114,33 TL

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü

Normal Fiyat: 47,66 TL

İndirimli Fiyat: 29,90 TL

Migros'un bu indirim fırsatları, bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. Müşteriler, kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alarak tasarruf yapma imkanına sahip olacaklar. Kampanyanın süresi sınırlı olduğundan, fırsatları değerlendirmek isteyenlerin acele etmeleri tavsiye edilir.