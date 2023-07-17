Aile Destek Programının bitmesi sonrasında başlaması planlanan Vatandaşlık Maaşı ile alakalı detaylar hala daha merakla araştırılıyor. Seçim vaadi olarak Mart ayında açıklaması yapılmış ve destekleyici ödeme şeklinde her haneye verilebileceğinin altı çizilmişti. Dönemin Aile Bakanı Derya Yanık Vatandaşlık Maaşı ile alakalı yaptığı açıklamada detayları paylaşmış ve hane bazlı bir ödeme olacağını belirtilmişti. Tammuz ayında Aile Destek Programının bitmesi sonrasında hemen başvuruların başlayacağı söylenmekteydi. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan açıklama da Aile Destek Programının devam edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine merakla Vatandaşlık Maaşı başvurularını bekleyen vatandaşın aklı karıştı. Vatandaşlık Maaşı'nın eski programın devam etmesi sonrasında iptal edileceği konuşulurken konu ile alakalı açıklama yeni bakandan geldi.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık o dönemde vatandaşlık maaşı müjdesini vermiş ve haneye giren maaşın asgari ücrete tamamlanması şeklinde ödemelerin devam edeceğini belirtmişti. Açlık sınırının altında kimsenin kalmamasını sağlayacak olan program kapsamında ödemeler merak ediliyor.

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Vatandaşlık maaşı başvuruları henüz başlamasa da bakanlık konu ile alakalı tüyolar vermeye devam ediyor. Yoksulluk sınırına düşmek üzere olan vatandaşı ayağa kaldırmak üzere hazırlanan bu program kapsamında düşmüş olanlara da ayrı destek verilmesi bekleniyor. Bu sayede her hanede sosyal refah payının artması hedefleniyor.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar?

Henüz program başlamasa da ödemelerin miktarı araştırılıyor. Bu ödemelerin hanelerin yoksulluk sınırına ne kadar yakın olduğu durumu ile belirlenecek.

Vatandaşlık Maaşı Başvuru Şartları

Vatandaşlık Maaşı başvuru şartlarında ilk aranan koşul dar gelirli olma koşulu olurken, bakan açıklamasında başvurular ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı. ''Herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.''

Aynı aileden bir çok kişinin faydalanabileceği yardım olacağı açıklaması sadece ebeveyni değil, diğer hane bireylerini de harekete geçirmiş gibi duruyor. Son olarak Vatandaşlık maaşı başvuruları ile alakalı henüz net bir tarih vermeyen Bakan açıklamasında "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." demişti