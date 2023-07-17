JustWatch'ın verilerine göre Türkiye'de platformların yarışında ilginç sonuçlar çıktı.

Tüm dünyada Netflix birinci sırada yer alırken Türkiye'de ilginç bir sonuç çıktı. Popüler dizi ve film izleme platformları arasındaki yarışta dünya genelinde Netflix furyası sürerken ülkemizde ilginç sonuçlar çıktı. Disney, Amazon, Netflix, HBO gibi platformları geride bırakan hangi platform oldu dersiniz.

Türkiye'de Netflix'e rakip olarak kurulan ve bu pazarda yer edinen Exxen, Puhu Tv, blu TV, Gain gibi platformlardan görülmemiş başarı geldi.

JustWatch'ın yaptığı araştırmaya göre blu TV, Netflix, Disney ve Amazon Prime gibi rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Türikye'de en çok izlenen platform bluTV olurken, MUBİ'nin de diğer Türk rakipleri geçtiği görüldü.

İşte Türkiye'de en çok izlenen platformlar;