Devlet 7'den 70'e her bireye kişisel ya da hane bazlı destekler veriyor. Bu desteklerden biri de Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile çiftçilere verilen destekler olarak biliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da Temmuz ayı ikinci ödemelerinin an itibari ile hesaplara aktarıldığını bildirdi. Üreticiler ise hesaplara ne zaman geçeceği konusunda araştırma yapıyor.

Destek Ödemeleri Tamamlandı

Pazartesi müjdesi bu sefer çiftçilere verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da "41 milyon 946 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.Temmuz ayının ikinci ödemesinin hesaplara aktarıldığı bilgisi ulaştırıldı. Çiftçiyi desteklemek üretime katkıda bulunmak adına yapılan bu destek ödemeleri maliyetin düşürülmesini sağlarken, diğer taraftan da vatandaşın cebine yarıyor. Çiftçiye verilen bu destek sayesinde üretim maliyetleri düşerken, bu durum raflardaki fiyatlara da yansıyor.

Tarım ve Gübre Desteği Ödendi mi?

Tarım ve Gübre desteği adı altında çiftçiye yapılan düzenli ödemelerin Temmuz ödemesinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Temmuz ayında yapılan 2 destek ödemesinin de içerisinde mazot ve gübre desteği yer almıyor. Ancak Temmuz çıkmadan hesaplara aktarılacağı ve önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı belirtiliyor.

Destekler Hesaplarda

Destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı bilgisi verilirken hak sahibi vatandaşa da hemen kontrol etmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir çok kalemde yapılan ödemeler bu ay toplam 41 milyon 946 bin TL olarak açıklanmış bulunuyor. Tarım Bakanlığı Temmuz ödemeleri ile alakalı toplam yatırılan meblağ hakkında bilgilendirme sundu. Bakanlık tarafından ödenen miktarlar ise şu şekilde;

Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 15 milyon 540 bin 371 TL,

Hastalıktan Ari İşletme desteği kapsamında 13 milyon 693 bin 325 TL,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 7 milyon 879 bin 200 TL,

Ar-Ge desteği kapsamında 1 milyon 872 bin 104 TL,

Büyükbaş Besi desteği kapsamında 1 milyon 810 bin TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 1 milyon 151 bin TL