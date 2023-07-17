Sosyal medyada herkesi ayaklandıran iddiaya göre Twitter'da profilinize kim baktı artık görebileceksiniz. Peki bu özellik gerçekten geliyor mu? Geliyorsa ne zamandan itibaren profilinize bakanları gösterecek?

Twitter'ı satın aldıktan sonra her yeni getirdiği özelliği ile siteyi adeta bitiren ve eleştiri oklarını üzerine çeken ancak hiç oralı olamayan Elon Musk son darbeyi de vurmaya hazırlanıyor. Limit eklemesiyle kullanıcıları deliye çeviren Musk şimdide profiline kim baktı özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Twitter'a yapılacak yeni güncellemeyle artık profile bakan kişiler gözükecek. Peki gerçekten Twitter'da profillere kimlerin baktığı gözükecek mi ve bu özellik ne zaman gelecek?

Son günlerde ortaya atılan iddialarda Twitter'da profile bakan kişilerin gözükeceği özellik geleceği söyleniyor. Bu iddialar aslında doğru olabilir çünkü Elon Musk bir süredir Twitter profillerini internetten giriş yapmadan görüntülemeyi kaldırdı. Bu da profillere kimin baktığını göstermek için bir adım gibi görünüyor. Çünkü stalkerlar artık yeni bir hesap açmak ya da kendi hesaplarından bakmak zorunda.

Her ne kadar görünen bu özelliğin geleceği yönünde olsa da Elon Musk'tan konuya dair bir resmi açıklama gelmedi. Ancak limit ve DM için de Musk'tan öncesinde bir açıklama gelmemişti.