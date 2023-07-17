Devlet özellikle de çocuğu olan hanelere olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. 1-2-3 çocuk fark etmeksizin, dar gelirli hanelerin refah ortamını arttırmak hedeflenirken, UNICEF'in dünya geneli başlattığı programdan her birey faydalanabilecek. Çocuklu aileler için 1000 TL destek fırsatı başladı UNICEF'in desteği ile çocuklu hanelerin çocuk masraflarının giderilmesi sağlanacak. Çocukların sağlığı ve gelişmesine destek olması amacıyla ödenmesi planlanan çocuk baına bin TL destek ödemesi için başvuru şart ve detayları oluşturuldu. UNİCEF çocuklara desteğini tüm dünyada sağlamaya çalışan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in ortak çalışmaları ile oluşturulan destek ödemeleri kısa süre içerisinde başlayacak.

"Çocukların daha iyi gelişimi ve beslenmesi" protokolü Aile Bakanlığı ve UNİCEF ile ortak olarak yürütülecek Ve bu sayede ise çocuklu ailelere nakdi destek sağlanacak. Tüm hanelere sağlanması planlanan destek, ülkemizde de yürürlüğe girecek. Bu kapsamda şart bulunmadan her çocuklu haneye hanedeki çocuk başına bin TL ödenecek.

Çocuklara 1000 TL Destek

Gerek eğitim masrafları, sağlık ve yeme içme masrafları ebeveyni en çok düşündürten konular olmakta iken Aile Bakanlığı, tüm dünyada faaliyet gösteren UNİCEF ile ortaklaşa hareket edecek. Hanedeki çocuk başına ebeveyne 1000 TL Ödenecek.

Çocuklara 1000 TL Destek Şartları

Asgari ücretli, memur, emekli, zengin fakir fark etmeksizin her haneye UNİCEF tarafından 1000 TL verilecek. Bunun için de herhangi bir başvuru şartı bulunmayacak. Aile Bakanlığının kısa bir süre sonra açıklayacağı destekte verilecek olan bin TL ödemenin sadece çocuklar için ödeneceği ve bunun için de geri dönüş ispatı aranacağı söyleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısa bir süre bu destek UNİCEF iş birliği ile başlayacak. 1000 TL destek ödemesi çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunmayı hedeflemek amacını güdecek.