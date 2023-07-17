Gelen KDV zamlarıyla beraber pek çok ürün cep yakmaya devam ediyor. Onlardan biri de temel ihtiyaçlardan olan tuvalet kağıdı! Vatandaş her zaman önce tuvalet kağıdı stoğu yapsa da zam yağmuru devam ettikçe stoklar da tükeniyor.

Neyse ki zincir marketler özellikle tuvalet kağıtlarında her hafta bir indirim kampanyası düzenlemeye başladı. Kampanyalı tuvalet kağıtlarından almak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Gelen zamlar özellikle temel ihtiyaçlar için vurucu oldu. Zam yağmurunda özellikle tuvalet kâğıtlarının fiyatları neredeyse lüks tüketim sıfatına layık görüldü. Hal böyle olunca vatandaş tuvalet kağıdı indirim kampanyalarını araştırmaya başladı.

Pek çok zincir market de tuvalet kağıtlarında indirim üzerine indirim yapmaya başladı. Özellikle internet sitesinde tuvalet kağıtları neredeyse bedava fiyatlarına düştü. Ancak süreli olan bu fiyatlar için vatandaş adeta yarışa girdi. Peki en ucuz tuvalet kağıdı hangi marka? En ucuz tuvalet kağıdı hangi markette? Hepsini sizler için araştırdık.

EN UCUZ TUVALET KAĞIDI HANGİ MARKETTE?

Bizim Toptan internet sitesi üzerinden 40'lı tuvalet kağıdı fiyatı 155,40 TL’ye düştü. Familia 40'lı tuvalet kağıdı Bizim Toptan internet sitesinde 155,40 TL!

Migros da tuvalet kağıdında indirim yapan zincir marketlerden birisi. Buna göre Migros'ta tuvalet kağıdı fiyatları şu şekilde;

16!lı havlu 112,90 TL

Süper Maylo 32'li tuvalet kağıdı 169,80 TL

Mare 32'li tuvalet kağıdı 114,30 TL

Selpak Delux Pamuklu tuvalet kağıdı 4'lü 29,90 TL